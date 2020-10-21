Убийца учителя под Парижем нашел жертву благодаря подкупу школьников

Убийца преподавателя под Парижем сумел совершить преступление, подкупив школьников и таким образом получив информацию о будущей жертве. Об этом в среду, 21 октября, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

По данным газеты Le Figaro, преступник предложил школьникам €300–350 за информацию об учителе.

Прокурор заявил, что убийца сообщил подросткам, что желает заставить учителя извиниться за демонстрацию карикатур на пророка.

Выдавшие учителя несовершеннолетние школьники 14 и 15 лет вошли в число семи задержанных, в отношение которых ведется расследование по делу об убийстве. В отношении учеников могут начать предварительное расследование по подозрению в пособничестве.

16 октября преступник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно, за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего ликвидировали правоохранители в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.