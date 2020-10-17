Подозреваемого в убийстве учителя во Франции звали Абдулах А.

Подозреваемого в убийстве учителя в пригороде Парижа звали Абдулах А. (Abdoulakh A.). Об этом в субботу, 17 октября, сообщила французская газета Le Figaro.

Как рассказали изданию источники в судебных кругах, 18-летний Абдулах А. — чеченец по происхождению, родился в Москве. Подозреваемый в убийстве не был в списке радикальных исламистов.

Источник, близкий к следствию, добавил, что он был беженцем, около полугода назад ему выдали десятилетний вид на жительство.

Посольство России в Париже сотрудничает с французскими властями по делу об убийстве учителя, в котором подозревают российского гражданина, отмечает «Газета.ру».

Нападение произошло накануне вечером. Нападавший обезглавил профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин предположительно за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

В рамках расследования полиция задержала девять человек.