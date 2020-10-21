Папа римский Франциск впервые поддержал однополые гражданские союзы с того момента, как стал главой католической церкви. Об этом пишет Daily Mail в среду, 21 октября.

По данным издания, соответствующее заявление понтифик сделал в середине съемок документального фильма под названием «Франческо». Премьера картины состоялась сегодня на Римском кинофестивале.

В ленте рассматриваются наиболее волнующие папу Римского вопросы, в том числе бедность, миграция, расовое неравенство, окружающая среда и люди, страдающие от дискриминации.

«Гомосексуалисты имеют право на семью. Они дети Божьи, — цитирует издание слова понтифика из интервью, показанных в фильме. — Мы должны иметь закон о гражданском союзе. Таким образом, они защищены законом».

В октябре прошлого года председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что влияние «крайнего либерализма» разрушает нравственную жизнь человека, и тогда целые сообщества начинают рассматривать гомосексуализм как норму, совершается «благословение» однополых пар», оправдываются аборты и узаконивается эвтаназия.

В конце мая, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 81% респондентов поддержал поправку к Конституции о брачном союзе женщины и мужчины, которая в настоящий момент закреплена в новой редакции Конституции.

В июле текущего года в сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий в России не только однополые браки, но и между теми, кто ранее сменил пол.