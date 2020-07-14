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В России предложили запретить браки между сменившими пол людьми

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Фото: Global Look Press
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Сенаторы внесли в Госдуму 14 июля законопроект, запрещающий в России не только однополые браки, но и между теми, кто ранее сменил пол.

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«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к проекту.

Авторами законопроекта стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина и сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.

В конце мая, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 81% респондентов поддержали поправку к Конституции о брачном союзе женщины и мужчины, которая в настоящий момент закреплена в новой редакции Конституции.

В феврале президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что в России не будут узаконены ни однополые семьи, ни понятия «родители номер один и номер два».

В том же месяце вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что закрепление в Конституции понятия брака как союза между мужчиной и женщиной снимет претензии со стороны Совета Европы по отношению к России.

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