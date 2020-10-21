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Шесть человек пострадали в Кирове в ДТП с машиной скорой помощи

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В Кирове шесть человек пострадали в результате столкновения машины скорой помощи с легковым автомобилем. Троих из них госпитализировали. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в региональном минздраве.

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«Два фельдшера и водитель в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении. Один пациент в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в хирургическое отделение Кировской городской больницы № 5, два пациента в удовлетворительном состоянии госпитализированы в инфекционный госпиталь для дальнейшего лечения», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным регионального УМВД, на перекрестке столкнулись «Газель» скорой помощи и ВАЗ-2112. Автомобиль скорой помощи опрокинулся после удара, передает RT.

По предварительной информации, машина скорой помощи двигалась с включенными световыми и звуковыми сигналами. По факту ДТП проводится проверка, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день сообщалось, что автомобиль из свадебного кортежа врезался в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге, в результате ДТП пострадал жених.

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