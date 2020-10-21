Машина из свадебного кортежа врезалась в остановку в Петербурге

Автомобиль из свадебного кортежа врезался в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге, в результате ДТП пострадал жених. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 21 октября.

Мужчина потерял сознание, медики оказывают ему помощь. ДТП произошло по улице Косыгина. О других раненых не сообщается.

По данным Пятого канала, невеста почти не пострадала. В автомобиле также находился ребенок, он вне опасности.

РЕН ТВ также опубликовал фотографии с места аварии. На них видно, перевернувшийся автомобиль, который врезался в конструкцию остановки. Пострадавший лежит на газоне.

Пятый канал обнародовал ролик, на котором также видно перевернутую легковушку, машины экстренных служб, которые стоят рядом. Также можно разглядеть, как сотрудники скорой помощи готовят носилки. Около поврежденного авто ходит человек и разговаривает по телефону.

В октябре 2029 года в Дагестане на трассе перевернулся автомобиль свадебного кортежа, в котором находились молодожены. Как отмечали СМИ, новоиспеченные супруги ехали на автомобиле на высокой скорости после свадебной церемонии и врезались в другую машину.

Гостям удалось вытащить новобрачных из автомобиля.