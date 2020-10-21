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Машина из свадебного кортежа врезалась в остановку в Петербурге

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Автомобиль из свадебного кортежа врезался в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге, в результате ДТП пострадал жених. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 21 октября.

Мужчина потерял сознание, медики оказывают ему помощь. ДТП произошло по улице Косыгина. О других раненых не сообщается.

По данным Пятого канала, невеста почти не пострадала. В автомобиле также находился ребенок, он вне опасности.

РЕН ТВ также опубликовал фотографии с места аварии. На них видно, перевернувшийся автомобиль, который врезался в конструкцию остановки. Пострадавший лежит на газоне.

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Пятый канал обнародовал ролик, на котором также видно перевернутую легковушку, машины экстренных служб, которые стоят рядом. Также можно разглядеть, как сотрудники скорой помощи готовят носилки. Около поврежденного авто ходит человек и разговаривает по телефону.

В октябре 2029 года в Дагестане на трассе перевернулся автомобиль свадебного кортежа, в котором находились молодожены. Как отмечали СМИ, новоиспеченные супруги ехали на автомобиле на высокой скорости после свадебной церемонии и врезались в другую машину.

Гостям удалось вытащить новобрачных из автомобиля.

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