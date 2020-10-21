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Принят законопроект о продаже купленных по ДДУ квартир

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий продажу квартир, купленных по договору долевого участия (ДДУ).

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Согласно документу, минимальный срок владения квартирой, купленной по ДДУ, после которого можно не выплачивать НДФЛ при продаже, считается не с момента оформления собственности, а с момента покупки.

По действующему законодательству от уплаты НДФЛ при продаже жилья освобождены физические лица, которые владели им минимальный срок. При наследовании, дарении, приватизации, договорах пожизненной ренты в отношении единственного жилья минимальный срок составляет три года, для всех остальных случаев — пять лет.

Ранее 16 октября правительство России поддержало продление дачной амнистии.

В документе с официальным отзывом подчеркивается, что при его доработке ко второму чтению необходимо предусмотреть механизм «недопущения государственной регистрации прав в предлагаемом упрощенном порядке на многоквартирные дома под видом индивидуального жилищного строительства».

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