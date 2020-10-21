Принят законопроект о продаже купленных по ДДУ квартир

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий продажу квартир, купленных по договору долевого участия (ДДУ).

Согласно документу, минимальный срок владения квартирой, купленной по ДДУ, после которого можно не выплачивать НДФЛ при продаже, считается не с момента оформления собственности, а с момента покупки.

По действующему законодательству от уплаты НДФЛ при продаже жилья освобождены физические лица, которые владели им минимальный срок. При наследовании, дарении, приватизации, договорах пожизненной ренты в отношении единственного жилья минимальный срок составляет три года, для всех остальных случаев — пять лет.

Ранее 16 октября правительство России поддержало продление дачной амнистии.

В документе с официальным отзывом подчеркивается, что при его доработке ко второму чтению необходимо предусмотреть механизм «недопущения государственной регистрации прав в предлагаемом упрощенном порядке на многоквартирные дома под видом индивидуального жилищного строительства».