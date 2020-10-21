В МВД назвали Севастополь и Петербург лидерами по темпам прироста преступлений

Лидерами по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений в России с начала 2020 года стали Севастополь, Санкт-Петербург и Смоленская область. Об этом говорится в отчете МВД о состоянии преступности в России за период с января по сентябрь текущего года.

Согласно публикации, в Севастополе темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 39,6%, а в Санкт-Петербурге — 16,3%. В десятку лидеров также вошли Смоленская область, Карелия, Новгородская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Новосибирская и Псковская области.

19 октября руководитель Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета России Алексей Бессонов рассказал, что на основе искусственного интеллекта специалисты создали новую программу по поиску серийных преступников.

14 августа в Генпрокуратуре сообщали, что ведомство усилит надзор за профилактикой вовлечения подростков в криминальные субкультуры и распространения идеологии АУЕ.

Прокурору Забайкальского края поручили принять дополнительные меры для предупреждения деятельности таких движений и преступлений среди подростков в связи с происшествиями с участием приверженцев этого движения.