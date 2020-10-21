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Белоруссия и Ватикан подтвердили заинтересованность в активизации сотрудничества

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Замминистра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с апостольским нунцием (послом) Ватикана архиепископом Анте Йозичем по случаю вручения им копий верительных грамот, в ходе которой представители двух стран подтвердили наличие взаимной заинтересованности в активизации сотрудничества. Об этом в среду, 21 октября, сообщил МИД Белоруссии.

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«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтверждена взаимная заинтересованность в активизации белорусско-ватиканского сотрудничества», — говорится в сообщении.

Алейник пожелал Йозичу активной плодотворной работы в Белоруссии.

20 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у его супруги — телеведущей Веры Поляковой.

Министр работает удаленно. Его жена рассказала о состоянии своего здоровья в Facebook. Она находится в больнице.

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