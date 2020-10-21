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Парконы начали штрафовать за проезд по обочине на МКАД

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В Москве автомобили-парконы начали фиксировать проезд по обочине на МКАД. Об этом 21 октября говорится в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы.

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«С помощью мобильных комплексов мы сможем бороться с нарушителями на участках, где пока технически невозможно установить камеры. Это также позволит избегать ситуаций, когда водитель, зная место установки камеры, объезжает зону контроля и затем продолжает нарушать», — отмечается в сообщении ведомства.

При этом в дептрансе исключили случайные штрафы. К каждому из постановлений прикрепят видеозапись, на которой будет видно, что водитель не просто съехал на обочину для аварийной остановки, а объезжал затор. Штраф за такое правонарушение составляет 1500 рублей.

14 сентября сообщалось, что Минтранс России и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД, который включает в себя, в частности, новые правила тонировки, запрет парковки на «островках безопасности», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена».

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