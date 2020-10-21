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В московском регионе первый компонент «Спутника V» получили 17 тыс. человек

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Около 17 тыс. человек в Москве и Московской области получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Об этом 21 октября сообщил глава центра Александр Гинцбург.

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«Вакцина «Спутник V» двухкомпонентна, <...> жители Москвы и Московской области, 17 тыс. испытуемых получили первый компонент. Второй компонент на вчерашний вечер, насколько я помню, получили около 6 тыс. человек», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

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