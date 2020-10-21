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Худрук петербургского МДТ Лев Додин и его жена заразились коронавирусом

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Художественный руководитель Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы в Санкт-Петербурге Лев Додин заразился коронавирусом и болеет дома. А его супругу, актрису и режиссера МДТ, народную артистку России Татьяну Шестакову госпитализировали. Об этом сообщается в среду, 21 октября, на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

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«Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтвержденные случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова госпитализирована», — говорится в сообщении.

Некоторые спектакли, которые должны были пройти в третьей декаде октября, переносятся на ноябрь, сообщается на сайте kp.ru.

«Мы стараемся сообщать вам об изменениях в афише заранее, но окончательная информация о переносах далеко не всегда бывает заблаговременной. Кому-то из вас неприятно сейчас узнать, что сегодняшний или завтрашний поход в театр не состоится», — говорится в сообщении.

Билеты остаются действительными на новую дату или могут быть возвращены в течение 10 дней от старой даты спектакля, пишет REGNUM.

МДТ был основан в 1944 году. В состав труппы театра входят Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Данила Козловский и многие другие артисты.

кв5 октября Большой театр заявил, что отменил спектакли на Камерной сцене имени Покровского до 28 октября. Эта мера принимается в связи с выполнением указа мэра Москвы от 1 октября, которым вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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