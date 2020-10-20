Гений чистой красоты: умерла Ирина Скобцева

Актриса, педагог, одна из первых кинокрасавиц ХХ столетия. Впрочем, почетное звание «Мисс шарм» в Каннах она получила не только «за красивые глаза» — Ирина Скобцева была актрисой редкого, почти мистического дарования (пусть в ее фильмографии не так уж много главных ролей — зато каких!) И, конечно, нельзя забывать о той роли, которую она сыграла для отечественного кинематографа, выступая в другой, непридуманной роли — роли музы, спутницы и советчицы своего великого мужа, Сергея Бондарчука. Сегодня Ирины Константиновны не стало. «Известия» прощаются с женщиной, в судьбе которой отразилась история искусства целого столетия.

Ирина Скобцева прожила долгую жизнь — такую, которой хочется искренне позавидовать. Родилась она в Туле 22 августа 1927 года в семье ученого-метеоролога и работницы архива. Несколько поколений Скобцевых жили неподалеку от Ясной Поляны, в местах, овеянных и славой русских оружейников, и могучим гением Льва Толстого. Старшие классы Ирины пришлись на тяжелую военную годину, так что школьную программу девочке пришлось одолевать практически самостоятельно. Тем не менее, она успешно получила аттестат и отправилась в Москву — поступать в МГУ на искусствоведа. Судьба благоволила ей, и вскоре она стала обладателем заветного студенческого билета. Но именно тут, в стенах главного университета страны, и поджидала юную красавицу первая встреча с театром...

Увлекшись самодеятельной сценой, Скобцева быстро поняла, что сердце ее лежит именно к этому, да и профессионалы служения Мельпомене начали обращать внимание на статную красавицу с несомненным артистическим дарованием. Даже студенческое замужество — а первым избранником Ирины стал молодой журналист Никита Аджубей, впоследствии главный редактор «Известий» — не помешало принятию решения.

Закончив курс в МГУ, Скобцева поступила сразу на третий курс Школы-студии МХАТ им. Чехова. В 1955 году состоялся и ее дебют на экране — сразу в большой, сложной роли в экранизации классики. Маститый Сергей Юткевич пригласил вчерашнюю студентку на главную женскую роль в своей экранизации шекспировского «Отелло». Дездемона Скобцевой принесла ей славу не только на родине, но и за рубежами отечества: именно тогда хрупкая русская красавица получила звание «Мисс шарм Каннского фестиваля».

Первая киноработа Скобцевой изменила ее судьбу во многих аспектах. С одной стороны, режиссеры отныне почти всегда предлагали ей роли красавиц — часто не обращая внимания на ее феноменальное актерское дарование. С другой — именно на съемочной площадке «Отелло» актриса встретила любовь всей своей жизни. Впрочем, по словам Сергея Бондарчука, впервые он мельком заметил Ирину еще до начала работы у Юткевича — мельком, на троллейбусной остановке. Но именно совместные съемки сблизили молодых актеров, за внешней красотой оба увидели духовную глубину. Так изображение любви переросло в любовь истинную.

Сыгравший «мавра венецианского» Сергей Бондарчук еще только стоял на пороге собственной легендарной режиссерской карьеры. Их союз был не только брачным, но и творческим: Бондарчук часто снимал жену — не в главных, но в характерных и ярких ролях, точно улавливая тонкие «вибрации» таланта Ирины. Кто, кроме Скобцевой, сумел бы столь точно и жестоко сыграть Элен Курагину в «Войне и мире» — и кто, кроме Бондарчука, смог поразительно верно уловить «флюиды», иррациональное понимание роли, позволившее показать скрытый в толстовском тексте трагизм образа безнравственной светской красотки.

С 1956 года Ирина Константиновна служила в труппе Театра-студии киноактера. Это было именно Служение в высоком, сегодня почти исчезнувшем смысле слова — актриса не оставляла сцену даже когда ей исполнилось 90. Продолжала она и сниматься — теперь чаще в сериалах, ставших для современного зрителя едва ли не более важной формой киноискусства. Впрочем, работала и в «традиционном» кино — многим наверняка запомнились ее роли в фантастическом «Обитаемом острове» (снятом ее сыном, Федором Бондарчуком), в комедийном «В стиле jazz» Станислава Говорухина, в исторической драме «Золото» Андрея Мармонтова. Роли умудренных жизнью матерей, властных хозяек и комических тещ объединяло точное, с наведенной еще давно резкостью, актерское видение Скобцевой.

И этим даром она охотно делилась с молодежью, еще в 1970 году начав преподавать во ВГИКе актерское мастерство. Несколько поколений артистов могут искренне сказать «спасибо» и ей, и Сергею Бондарчуку, вместе с которым она вела классы. Не стоит скрывать: во многом Ирина Константиновна оставалась в тени своего великого супруга. Но нельзя забывать и о том, что без таланта Скобцевой, наверно, не было бы и того Бондарчука, каким он вошел в историю кинематографа.

Сама Ирина Константиновна навсегда останется в зрительской памяти — прежде всего, как, пожалуй, едва ли единственная актриса советского экрана, в которой сочетались по-голливудски яркая красота, несомненное дарование и чистая, русская, толстовская почти духовность. Наследство ясно-полянских предков, сохраненное в одном из немногих гениев чистой красоты ХХ столетия.