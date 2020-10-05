Большой театр отменил спектакли на камерной сцене из-за коронавируса

Большой театр отменил спектакли на Камерной сцене имени Покровского до 28 октября. Об этом сообщается в понедельник, 5 октября, на официальном сайте театра.

В сообщении отмечается, что эта мера принимается в связи с выполнением указа мэра Москвы от 1 октября, которым вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Будут отменены «Турок в Италии» (8, 9 и 10 октября), «Сервилия» (16, 17 и 18 октября), «Сорочинская ярмарка» (22, 23, 24 и 25 октября), «Нос» (28 октября)».

Денежные средства, уплаченные за билеты, приобретенные на сайте и в кассах театра с использованием банковских карт, будут возвращены автоматически на те же карты не позднее чем через 10 дней после даты отмененного представления.

«Билеты на отмененные спектакли, купленные в кассах театра за наличный расчет, можно вернуть в кассы, расположенные в административном здании. Предельный срок возврата — 10 календарных дней после даты отмененного представления», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что кассы находятся слева от выхода из станции метро «Охотный Ряд» или «Театральная» и работают с 11:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Обслуживание в кассах производится при наличии у посетителя маски и перчаток. Также пресс-службе напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, пишет «Москва 24».

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