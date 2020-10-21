Путин примет участие в форуме ВТБ Капитал «Россия зовет»

Президент России Владимир Путин примет участие в инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет». Об этом сообщил 21 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Участие в форуме примет в формате видеоконференции», — цитирует представителя Кремля «РИА Новости». Возможна отдельная встреча Путина с главой ВТБ Андреем Костиным, добавил Песков.

Как сообщалось ранее, в Москве с 2 по 22 октября проходит XVII Ежегодное заседание дискуссионного клуба «Валдай». В этом году из 200 участников порядка 170 выступят в режиме онлайн.