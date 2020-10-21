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Власти Чехии ограничили передвижение граждан по стране

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Власти Чехии ограничили передвижение граждан по республике в связи распространением коронавируса. Об этом в среду, 21 октября, заявил министр здравоохранения страны Роман Прымула.

У заразной черты: ВОЗ назвала прирост заболевших COVID беспрецедентным
Европа неохотно возвращает ограничения

По его словам, можно добираться до работы или передвигаться с бизнес-целями, посещать членов семьи, продуктовые магазины и «другие места, связанные с основными жизненными потребностями». Кроме того, разрешены посещения медицинских учреждений, передает idnes.cz.

19 октября сообщалось, что в Праге открыли отель для гостей, заболевших коронавирусом. Он работает бесконтактно, без персонала — заселение происходит с помощью виртуального помощника на экране, а ключ ожидает гостей в двери.

Покидать номер во время пребывания в отеле нельзя, еду можно заказать с доставкой, услугами прачечной также воспользоваться дистанционно, оставив специальный пакет с бельем за дверью. После каждого постояльца номер продезинфицируют в течение суток.

20 октября стало известно, что власти района немецкой федеральной земли Бавария Берхтесгаденер-Ланд впервые с весны ввели жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса, в соответствии с которыми физические контакты должны быть сведены к необходимому минимуму, а также введены ограничения на передвижения по области.

С середины сентября Европа начала возвращать ограничения на фоне новой волны коронавируса. Так, с 14 сентября в Англии вступило в силу «правило шести». Собрания более шести человек, кроме рабочих встреч, были запрещены. В некоторых регионах Франции также ужесточили меры безопасности: собираться компаниями более 10 человек нельзя. А в Германии отменили карнавальный сезон, традиционно проводимый в ноябре.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили уверенность, что ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе связано с несоблюдением мер защиты от коронавируса.

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