Прямой эфир

В России обнулили НДС на морскую перевалку и сопровождение грузов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России приняло решение обнулить НДС на морскую перевалку и ледокольное сопровождение экспортных грузов. Об этом 21 октября на совещании по развитию Севморпути в Мурманске сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Дальневосточные акценты: для Арктики готовят механизм перезагрузки
Весь пакет документов, определяющих развитие региона, планируется принять до конца года

«Регион имеет право предоставлять льготы по налогу на прибыль для организаций для стимулирования дальнейшего роста перевозок экспортных российских грузов. Принято решение снизить до нуля соответствующую ставку налога на добавленную стоимость на морскую перевалку и на соответствующее ледокольное сопровождение», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее, 14 июля, президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предоставляющих льготы для бизнеса в Арктике.

Так, согласно закону «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», к арктической зоне относятся Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненцкий автономные округа, а также отдельные районы Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области. Предполагается, что управляющая компания будет заключать с юридическими лицами соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и вести реестр резидентов Арктической зоны.

Кроме того, согласно поправкам в Налоговый кодекс, вводится нулевой НДС на работы по ледокольной проводке морских судов. Налогоплательщик, который получил статус резидента Арктической зоны РФ, имеет право на уменьшение суммы налога, исчисленного при добыче таких полезных ископаемых, как товарные руды, горючие сланцы, черные, цветные и редкие металлы, различные виды неметаллического сырья, алмазы при условии, что добыча велась на новом участке недр.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020