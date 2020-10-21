В России обнулили НДС на морскую перевалку и сопровождение грузов

Правительство России приняло решение обнулить НДС на морскую перевалку и ледокольное сопровождение экспортных грузов. Об этом 21 октября на совещании по развитию Севморпути в Мурманске сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Регион имеет право предоставлять льготы по налогу на прибыль для организаций для стимулирования дальнейшего роста перевозок экспортных российских грузов. Принято решение снизить до нуля соответствующую ставку налога на добавленную стоимость на морскую перевалку и на соответствующее ледокольное сопровождение», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее, 14 июля, президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предоставляющих льготы для бизнеса в Арктике.

Так, согласно закону «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», к арктической зоне относятся Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненцкий автономные округа, а также отдельные районы Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области. Предполагается, что управляющая компания будет заключать с юридическими лицами соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и вести реестр резидентов Арктической зоны.

Кроме того, согласно поправкам в Налоговый кодекс, вводится нулевой НДС на работы по ледокольной проводке морских судов. Налогоплательщик, который получил статус резидента Арктической зоны РФ, имеет право на уменьшение суммы налога, исчисленного при добыче таких полезных ископаемых, как товарные руды, горючие сланцы, черные, цветные и редкие металлы, различные виды неметаллического сырья, алмазы при условии, что добыча велась на новом участке недр.