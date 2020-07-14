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Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.

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Так, согласно закону «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», к арктической зоне относятся Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненцкий автономные округа, а также отдельные районы Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области. Предполагается, что управляющая компания будет заключать с юридическими лицами соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и вести реестр резидентов Арктической зоны.

Резидентом может быть как компания, так и индивидуальный предприниматель, который намерен реализовать инвестиционный проект или если указанные в заявке на соглашение виды деятельности являются для юрлица новыми. Для резидентов сокращается срок проведения плановых проверок, а в Арктической зоне применяются процедуры свободной таможенной зоны.

Согласно принятому закону, резидентам предоставляются льготы по федеральным, региональным и местным налогам, а также ведение пониженных тарифы страховых взносов. Также правительство может устанавливать иные меры поддержки резидентов, в том числе предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам и на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, вводится нулевой НДС на работы по ледокольной проводке морских судов. Налогоплательщик, который получил статус резидента Арктической зоны РФ, имеет право на уменьшение суммы налога, исчисленного при добыче таких полезных ископаемых, как товарные руды, горючие сланцы, черные, цветные и редкие металлы, различные виды неметаллического сырья, алмазы при условии, что добыча велась на новом участке недр.

Помимо этого, ставка по налогу на прибыль в части перечисления в федеральный бюджет обнуляется и применяется по аналогии с портом Владивосток. Для резидентов Арктической зоны льготный период составляет 10 лет.

Осенью 2019 года профильные министерства РФ разработали пять законопроектов для поддержки освоения Арктики. Предложения подготовлены специалистами Минэнерго, Минфина и Минвостокразвития.

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