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Минвостокразвития назвало объем выделяемых на геологоразведку в Арктике средств

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На открытие месторождений в Арктике до 2035 года из бюджета выделят 200 млрд рублей. Об этом в среду, 21 октября, заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов в ходе совещания по развитию Севморпути в Мурманске.

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«Минприроды России вместе с нами завершает подготовку долгосрочной программы развития геологоразведки в Арктике, в рамках которой на открытие новых месторождений до 2035 года планируется направить боле 200 млрд рублей бюджетных инвестиций», — цитирует его «Интерфакс».

Козлов рассказал, что ведомства и компании сформировали перечень проектов, обеспечивающих планирование грузовой базы по Севморпути в ближайшие четыре года. По словам министра, чтобы обеспечить поступательное увеличение грузопотока после 2024 года, нужно уже сейчас создавать условия для привлечения новых инвестиций. Выполнению этих целей будет способствовать подготовленный правительством и подписанный главой государства 13 июля пакет федеральных законов об арктических преференциях.

Он также отметил ключевую роль ледоколов в реализации обозначенных проектов.

«Например, проекты НОВАТЭКа и «Роснефти» ориентированы в том числе на вывоз продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион по восточному флангу Севморпути — наиболее тяжелому с точки зрения ледовой обстановки. Это новый вызов для единого оператора СМП — госкорпорации «Росатом». От его решения зависит, станет ли Северный морской путь конкурентоспособным круглогодичным транспортным коридором глобального значения», — добавил глава Минвостокразвития.

Ранее в этот же день сообщалось, что крупнейший в мире атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» введен в строй в Мурманске. Он будет введен в эксплуатацию с декабря 2020 года.

Ледоколы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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