Крупнейший в мире атомный ледокол «Арктика» ввели в строй в Мурманске

Российский атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» введен в строй в Мурманске, передает в среду, 21 октября, корреспондент «Известий».

Акт приема-передачи подписали гендиректора «Атомфлота» Мустафа Кашка и Балтийского завода Алексей Кадилов.

В церемонии приемки судна также принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин, отметивший в своей речи важность этого события для укрепления позиций РФ в Арктике.

«Развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути, усилит интерес международного бизнеса к транзитному коридору между Европой и Азией и, конечно, обеспечит первенство России в Арктике, стратегически важном для нас регионе», — сказал глава правительства.

Генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев сообщил также, что госкорпорация рассчитывает на закладку пятого ледокола проекта 22220 «Чукотка» в ближайшее время.

Кроме того, глава «Росатома» выразил надежду, что в скором времени будет заложен на судоверфи «Звезда» и самый мощный атомный ледокол «Лидер».

Ранее в этот же день сообщалось, что ледокол «Арктика» будет введен в эксплуатацию с декабря 2020 года. Кроме того, в 2021 году на «Арктику» установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 МВт.

Ледокол «Арктика» вышел на ледовые испытания 22 сентября. Судно проводили от стенки набережной АО «Балтийский завод». 5 октября атомоход уже достиг Северного полюса. На своем пути он преодолел лед, достигающий толщины 3 м.

«Арктика» оборудована системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. На судне установлены главные генераторы высокого напряжения, специально спроектирована для данного проекта паротурбинная установка. Более 90% оборудования на ледоколе произведено российскими компаниями.

Атомоход назван в честь легендарного ледокола «Арктика», ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении.

Ледоколы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.