Чубайс отреагировал на предложение «заняться Арктикой»

Глава российской компании «Роснано» Анатолий Чубайс высказался о публикации СМИ, сообщивших о возможном переводе его на работу, связанную с развитием Арктики. Об этом он написал 21 октября на своей странице в Facebook.

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики», — написал топ-менеджер.

Ранее в этот день РБК сообщила, что правительство обсуждает варианты реформы институтов развития, при этом «Роснано», «Росатом» и «Роскосмос» в процессе анализа их деятельности и влияния выделяют в отдельную группу и рассматривают изменения в руководстве компаний.

Как изданию рассказали источники, изучается возможность ухода Чубайса с поста главы «Роснано». В частности, отмечалось, что он получил предложение «заняться Арктикой».

Ранее в октябре Чубайс сообщил о положительном тесте на коронавирус. Он отметил, что сотрудники компании работают удаленно и в период пандемии людям надо беречь себя.