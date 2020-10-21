Прямой эфир

Чубайс отреагировал на предложение «заняться Арктикой»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава российской компании «Роснано» Анатолий Чубайс высказался о публикации СМИ, сообщивших о возможном переводе его на работу, связанную с развитием Арктики. Об этом он написал 21 октября на своей странице в Facebook.

На два фонда: Чубайс создаст структуры по развитию цифровой экономики
Для этого «Роснано» выделят из бюджета 20 млрд рублей

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики», — написал топ-менеджер.

Ранее в этот день РБК сообщила, что правительство обсуждает варианты реформы институтов развития, при этом «Роснано», «Росатом» и «Роскосмос» в процессе анализа их деятельности и влияния выделяют в отдельную группу и рассматривают изменения в руководстве компаний.

Как изданию рассказали источники, изучается возможность ухода Чубайса с поста главы «Роснано». В частности, отмечалось, что он получил предложение «заняться Арктикой».

Ранее в октябре Чубайс сообщил о положительном тесте на коронавирус. Он отметил, что сотрудники компании работают удаленно и в период пандемии людям надо беречь себя.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020