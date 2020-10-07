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Чубайс заразился коронавирусом

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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс написал на своей странице в Facebook 7 октября, что у него нашли коронавирус.

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«Новости сегодня такие. После командировки получил положительный тест <...>. Есть небольшая температура и кашель», — говорится в сообщении.

Чубайс отметил, что начал соблюдать домашний режим, однако его работоспособность полностью сохраняется.

«Компания продолжает работать на удаленке. Лишний раз убедился в правильности этого решения. Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья», — написал Чубайс.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

Позже 7 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров заявил, что московским промышленным предприятиям предложат перевести на удаленную работу сотрудников, которые не задействованы в производстве.

По данным оперштаба на 7 октября, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 1 248 619. Вылечились 995 275 человек, 21 865 пациентов умерли.

квВся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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