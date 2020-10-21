Прямой эфир

Красноярский музыкальный театр отменил спектакли из-за пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Красноярский музыкальный театр отменяет спектакли из-за роста заболеваемости коронавирусом. Сам театр закроется на карантин до 31 октября.

Администрация театра предлагает вернуть зрителям деньги за билеты. Это можно будет сделать до 31 декабря.

В случае если билет был заказан на официальном сайте театра, деньги вернут автоматически. В остальных случаях необходимо обращаться в кассы театра или к билетным операторам, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

20 октября сообщалось, что коронавирусную инфекцию выявили у главы Красноярска Сергея Еремина. Он сам сообщил, что чувствует себя нормально и работает из дома по телефону.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020