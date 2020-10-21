Красноярский музыкальный театр отменил спектакли из-за пандемии

Красноярский музыкальный театр отменяет спектакли из-за роста заболеваемости коронавирусом. Сам театр закроется на карантин до 31 октября.

Администрация театра предлагает вернуть зрителям деньги за билеты. Это можно будет сделать до 31 декабря.

В случае если билет был заказан на официальном сайте театра, деньги вернут автоматически. В остальных случаях необходимо обращаться в кассы театра или к билетным операторам, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

20 октября сообщалось, что коронавирусную инфекцию выявили у главы Красноярска Сергея Еремина. Он сам сообщил, что чувствует себя нормально и работает из дома по телефону.