Мэр Красноярска заразился коронавирусом

Глава Красноярска Сергей Еремин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram во вторник, 20 октября.

«На выходных одна из дочерей сказала, что была контактным лицом. Все помчались сдавать тесты, и, к сожалению, у нас двоих положительные результаты. Сейчас нахожусь на изоляции», — сказал Еремин в видеообращении.

Он отметил, что чувствует себя нормально и работает из дома в телефонном режиме.

«Друзья, берегите себя. Старайтесь следовать простым правилам профилактики, это помогает снизить риск заболевания», — подчеркнул мэр.

По состоянию на 19 октября в России выявлено 15 982 новых случая заболевания COVID-19. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5328 человек.

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