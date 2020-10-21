Прямой эфир

Детеныша изюбря спасли от стаи собак лесничие в Приангарье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области инспекторы лесничества спасли детеныша изюбря от стаи бездомных собак. Псы гоняли дикого зверя по улицам поселка. Лесничие сумели отогнать собак, а изюбренок скрылся в лесу.

Гиблое дело: Исландия завязывает с китобойным промыслом
Мясо млекопитающих стало невостребованным как у островитян, так и у главных мировых потребителей — японцев

Как пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», о случившемся им сообщил местный житель. По его словам, животное могло погибнуть в любой момент.

На место происшествия незамедлительно выехали инспекторы. Они застали молодого изюбря на береговой кромке Байкала, недалеко от домов. Животное уже было обессилено. Когда собаки подошли чуть ближе, изюбрь бросился в ледяную воду. После того как собак отогнали, теленка с трудом вывели из воды. На это ушло несколько часов.

Агентство отмечает, что подобный случай — не единственный в этом году. В июне инспекторы спасли взрослого изюбря, чей отход в лес был отрезан из-за безнадзорных псов.

В конце сентября сообщалось о спасении более 90 черных дельфинов (гринд), которые выбросились на мелководье у западного побережья австралийского штата Тасмания. Их отпустили в море.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020