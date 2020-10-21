Детеныша изюбря спасли от стаи собак лесничие в Приангарье

В поселке Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области инспекторы лесничества спасли детеныша изюбря от стаи бездомных собак. Псы гоняли дикого зверя по улицам поселка. Лесничие сумели отогнать собак, а изюбренок скрылся в лесу.

Как пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», о случившемся им сообщил местный житель. По его словам, животное могло погибнуть в любой момент.

На место происшествия незамедлительно выехали инспекторы. Они застали молодого изюбря на береговой кромке Байкала, недалеко от домов. Животное уже было обессилено. Когда собаки подошли чуть ближе, изюбрь бросился в ледяную воду. После того как собак отогнали, теленка с трудом вывели из воды. На это ушло несколько часов.

Агентство отмечает, что подобный случай — не единственный в этом году. В июне инспекторы спасли взрослого изюбря, чей отход в лес был отрезан из-за безнадзорных псов.

В конце сентября сообщалось о спасении более 90 черных дельфинов (гринд), которые выбросились на мелководье у западного побережья австралийского штата Тасмания. Их отпустили в море.