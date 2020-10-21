Столтенберг заявил об активном участии НАТО в борьбе с пандемией COVID-19

Организация Североатлантического альянса (НАТО) активно участвует в борьбе со второй волной коронавируса в мире. Об этом в среду, 21 октября, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте НАТО, он подчеркнул, что организация доставляет странам – членам альянса медикаменты, а также разворачивает полевые госпитали.

9 октября стало известно, что в Европе из-за пандемии ужесточают ограничения. В Чехии на две недели закрыли все кинотеатры и фитнес-центры. Кафе и рестораны работают только до 20:00 по местному времени, а сидеть за столиками можно максимум вчетвером.

В Италии, Германии и Бельгии планируют увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима до €1 тыс. Число новых случаев заболевания выросло почти на 90%. В Мадриде из-за распространения коронавирусной инфекции обстановку на улицах контролируют 7 тыс. гвардейцев.

Кроме того, во Франции ввели комендантский час: гражданам предписано оставаться дома с 21:00 до 6:00. Штраф за первое нарушение правил составит €135. В Австрии, в свою очередь, ограничили численность уличных мероприятий до 12 человек, а в помещениях ― до шести человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 21 октября, на планете зарегистрировано свыше 41 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 30,6 млн.