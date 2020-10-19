В Австрии ограничили численность общественных и частных мероприятий

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Австрии ограничена численность уличных мероприятий до 12 человек, а в помещениях ― до шести человек. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF.

«Частные мероприятия ограничиваются до шести человек, для общественных мероприятий продолжают действовать жесткие правила <…> Мы осознаем, что эти меры непопулярны. Но они необходимы», ― сказал он.

Курц подчеркнул, что ограничения до 12 человек распространятся на рестораны, спортивные занятия, а также на празднования юбилеев и свадеб, отметив, что исключения допускаются только для похорон и рабочих встреч.

Кроме того, канцлер Австрии добавил, что правила в том числе обязывают людей носить маски и соблюдать правила личной гигиены.

9 октября стало известно, что в Европе из-за пандемии ужесточают ограничения. В Чехии на две недели закрыли все кинотеатры и фитнес-центры. Кафе и рестораны работают только до 20:00 по местному времени, а сидеть за столиками можно максимум вчетвером.

В Италии, Германии и Бельгии планируют увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима до €1 тыс. Число новых случаев заболевания выросло почти на 90%. В Мадриде из-за распространения коронавирусной инфекции обстановку на улицах контролируют 7 тыс. гвардейцев.

Кроме того, во Франции ввели комендантский час: гражданам предписано оставаться дома с 21:00 до 6:00. Штраф за первое нарушение правил составит €135.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 19 октября, на планете зарегистрировано свыше 40,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 30,1 млн.

В Австрии выявлено 65,9 тыс. заболевших коронавирусом, при этом скончались 904 пациента, а выздоровели 50,3 тыс.