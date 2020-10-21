Ребенок пострадал при хлопке газа в квартире в Татарстане

Один взрослый и один ребенок пострадали в результате хлопка газа в квартире в Татарстане. По факту происшествия проводится проверка.

Хлопок произошел в квартире жилого дома на улице Хади Такташ в Бавлах. По данным МЧС, при хлопке газовоздушной смеси в кухне были повреждены стекла и разрушилась межкомнатная перегородка. Об этом сообщает InKazan.ru.

11-летняя девочка получила ссадину. Также пострадал мужчина, находившийся в квартире. После осмотра медиков его отпустили домой.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Калуге при хлопке газа в гараже погиб 47-летний мужчина. Его 65-летнего знакомого госпитализировали. Установлено, что потерпевшие проводили ремонт автомобиля.