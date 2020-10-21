Технологии безостановочного ремонта начнут применять на Сахалине

В Сахалинской области будут применять технологии безостановочного ремонта. Они позволяют устранять поломки на предприятиях без прерывания производственного процесса. Методику предложила компания «ИНТРА», которая планирует стать резидентом Сахалинского нефтегазового индустриального парка.

Губернатор Валерий Лимаренко на встрече с представителями компании предложил применять новейшую технологию не только на нефтегазовых предприятиях, но и в ЖКХ. По его словам, которые приводит ИА SakhalinMedia, зимой случаются аварии, а пока порывы устраняют, люди мерзнут. Решение «ИНТРА» позволяет надежно починить трубу и заменить поврежденный участок летом, во время планового ремонта.

Агентство уточняет, что на Дальневосточном энергетическом форуме подписаны соглашения с 13 резидентами Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Первую очередь строят в планировочном районе Ново-Александровск Южно-Сахалинска.

Резиденты парка освобождаются от налогов на имущество и прибыль в течение первых пяти лет. Страховые взносы будут уменьшены в 4 раза. Власти уверены, что с появлением нефтегазового парка снизится зависимость отрасли от поставок оборудования и комплектующих из-за рубежа.

Также на юге Сахалина формируется индустриально-строительный парк «Корсаковский». Здесь разместится первый в России комбинат модульного многоэтажного домостроения. Инвестор считает, что это предприятие позволит значительно увеличить темпы возведения жилья в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда».