Прямой эфир

Технологии безостановочного ремонта начнут применять на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сахалинской области будут применять технологии безостановочного ремонта. Они позволяют устранять поломки на предприятиях без прерывания производственного процесса. Методику предложила компания «ИНТРА», которая планирует стать резидентом Сахалинского нефтегазового индустриального парка.

Губернатор Валерий Лимаренко на встрече с представителями компании предложил применять новейшую технологию не только на нефтегазовых предприятиях, но и в ЖКХ. По его словам, которые приводит ИА SakhalinMedia, зимой случаются аварии, а пока порывы устраняют, люди мерзнут. Решение «ИНТРА» позволяет надежно починить трубу и заменить поврежденный участок летом, во время планового ремонта.

Агентство уточняет, что на Дальневосточном энергетическом форуме подписаны соглашения с 13 резидентами Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Первую очередь строят в планировочном районе Ново-Александровск Южно-Сахалинска.

Резиденты парка освобождаются от налогов на имущество и прибыль в течение первых пяти лет. Страховые взносы будут уменьшены в 4 раза. Власти уверены, что с появлением нефтегазового парка снизится зависимость отрасли от поставок оборудования и комплектующих из-за рубежа.

Также на юге Сахалина формируется индустриально-строительный парк «Корсаковский». Здесь разместится первый в России комбинат модульного многоэтажного домостроения. Инвестор считает, что это предприятие позволит значительно увеличить темпы возведения жилья в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020