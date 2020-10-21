В России летом 2020 года погибли 885 детей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова 21 октября на селекторном совещании «Безопасное детство: итоги летней оздоровительной кампании, проблемы и пути их решения» сообщила, что минувшим летом в России погибли 885 детей.

«В ходе организованного отдыха в этом году не погибло ни одного ребенка, пострадали 159 детей за три летних месяца 2020 года. В ходе неорганизованного отдыха в результате совершения преступлений, утопления, пожара, отравления, выпадения из окон, поражения током, дорожно-транспортных происшествий, а также на детских и спортивных площадках погибли 885 детей», — приводит ТАСС слова Кузнецовой.

Она отметила, что в прошлом году погибли 529 детей. По ее мнению, к росту числа погибших привело то, что многие в этом году оказались не охвачены организованным отдыхом.

«Мы берегли детей от инфекций, у нас дети утонули, сгорели, получили удары током и так далее. Это не говорит о том, что не нужно соблюдать карантинных мер, но нужно было понимать, к чему это приведет. Об этом мы говорили неоднократно, но меры безопасности оказались не такими эффективными, как надо было», — добавила Кузнецова.

В середине августа Кузнецова сообщила, что в стране за первое полугодие свыше 640 детей выпали из окон.

В прошлом году Кузнецова попросила МВД вести статистику по случаям выпадения детей из окон многоквартирных домов, так как сбором таких данных занимаются только детские омбудсмены в регионах.