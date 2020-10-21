Дворник рассказал версию гибели подростка в Лобне

Дворник, работающий возле детского центра в подмосковной Лобне, где 14-летний подросток подорвался на боеприпасе, рассказал свою версию произошедшего. Его комментарий публикует 21 октября телеканал РЕН ТВ.

По словам дворника, предположительно, подросток проник в здание центра незаконно: учреждение было закрыто.

«Он нашел патрон от крупнокалиберного пулемета. Я так и не понял, или он со времен войны откопал где-то, или спер на полигоне современный. Он зажал [патрон] в тиски, попытался то ли снять гильзу, то ли что он там попытался сделать, но у него этот патрон стрельнул от воздействия, попал ему в пах», — рассказал он.

Накануне сообщалось, что трагедия произошла в детско-юношеском центре «Созвездие».

По предварительным данным, 20 октября 14-летний мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений подросток скончался, сообщали в ГСУ СК по Московской области.

Задержаны директор и педагог центра. Они подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ).