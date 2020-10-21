Два человека задержаны после гибели подростка в Лобне

Директор и педагог центра дополнительного образования задержаны после гибели 14-летнего подростка в результате разрыва снаряда времен Великой Отечественной войны в подмосковной Лобне. Об этом в среду, 21 октября, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области задержаны директор центра и педагог дополнительного образования, подозреваемые в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ и ч.2 ст. 222 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 20 октября 14-летний мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений подросток скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины, приведшие к трагедии.

Накануне сообщалось, что трагедия произошла в детско-юношеском центре «Созвездие». Мальчика пустили в здание центра, после чего преподаватель оставил его одного.