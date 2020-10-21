Совфед одобрил закон об уменьшении платы за некачественные услуги ЖКХ

Совет Федерации на заседании 21 октября одобрил закон об уменьшении платы за коммунальные услуги, если их предоставляют с перерывами или нарушением качества.

«При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, или с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством РФ. При этом лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф», — цитирует ТАСС текст закона.

Отмечается, что изменение размера платы за коммунальные услуги осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников жилья или жилищным кооперативом.

Кроме того, закон обязывает лицо, ответственное за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, компенсировать ресурсоснабжающей организации, понесенные ею расходы из-за изменения размера платы за коммунальные услуги.

«ЖКХ Контроль» в начале октября представил рейтинг самых популярных жалоб населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Первое место заняли обращения по поводу неудовлетворительного состояния многоквартирных жилых домов.

В середине сентября стало известно, что жители Республики Алтай, Курганской области и республики Тыва меньше всех в России платят за услуги ЖКX, самые большие расходы — в Камчатском крае, Магаданской области и Москве.