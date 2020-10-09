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Составлен рейтинг самых популярных жалоб россиян в сфере ЖКХ

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Рейтинг самых популярных жалоб населения в сфере ЖКХ возглавили обращения по поводу неудовлетворительного состояния многоквартирных жилых домов (18,1%), на втором месте начисление платы за коммунальные услуги (12,2%), на третьем — управление объектами (11,5%). Такие данные на основании более 9,2 тыс. жалоб за III квартал 2020 года «Известиям» предоставил «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».

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«Самой серьезной проблемой в ЖКХ по данным граждан сейчас является состояние многоквартирных домов. В 2020 году она проявилась как никогда остро. В период пандемии управляющие компании зачастую использовали средства, предназначенные на содержание и проведение текущих ремонтов общего имущества, на проведение дезинфекции мест общего пользования», — сообщила «Известиям» исполнительный директор центра, председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

Она также отметила, что такая ситуация ожидаема, поскольку у организаций не только упали доходы, но и выросли расходы. На них возложили обязанности по проведению санитарных мероприятий в многоквартирных домах, но источников финансирования никто не указал, подчеркнула Разворотнева. Поэтому одним из методов решения проблемы стало сворачивание работ по обслуживанию зданий, что в перспективе привело к ухудшению качества проживания в таких домах.

В топ-10 тем, волнующих россиян, также вошли капитальный ремонт (8,7%), общие собрания собственников (4,3%), обращение с ТКО (3,6%) и другие темы.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилищный запрос: составлен рейтинг самых популярных жалоб в сфере ЖКХ

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