Сенаторов спросят о желании вакцинироваться от COVID-19

В Совете Федерации начинается анкетирование сенаторов, желающих сделать прививку от коронавируса. Об этом в среду, 21 октября, сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

«В среду запускается анкетирование сенаторов, чтобы понять, кто хочет пройти вакцинирование от коронавируса. Затем с желающими медики проведут беседу, чтобы выявить ограничения, при которых нельзя делать прививку», — отметил Тимченко в разговоре с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что в зависимости от результатов анкетирования, в Совфеде определятся проводить организованное вакцинирование или рекомендовать сенаторам сделать прививку в индивидуальном порядке.

Накануне Тимченко сообщил, что среди сенаторов в настоящее время нет тех, кто болеет COVID-19, пишет «Газета.ру».

Директор Института имени Гамалеи Александр Гинцбург 20 октября заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется примерно через месяц.

В начале октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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