Матвиенко призвала сенаторов соблюдать меры безопасности из-за коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания в среду, 7 октября, призвала всех сенаторов соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Коллеги, что касается ковида, пожалуйста, убедительно прошу вас, сейчас идет некоторое обострение, соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования: маски, перчатки, отсутствие лишнего общения, большинство мероприятий в режиме видеоконференций, никаких лишних пропусков и лишних людей в Совете Федерации», — цитирует спикера агентство городских новостей «Москва».

При этом Матвиенко подчеркнула, что парламентарии не имеют права расслабляться и не исполнять свои конституционные полномочия.

«Мы обязаны всё время быть в форме и всё время работать. Поэтому не снимайте руку с пульса и заботьтесь о своем здоровье», — заключила она.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России за последние сутки выявили 11 115 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего новых подтвержденных случаев заболевания специалисты выявили в Москве (3229) и Санкт-Петербурге (456).

Также за последние 24 часа зафиксировано 202 летальных исхода, полностью выздоровели 6699 человек.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 248 619 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период распространения инфекции скончались 21 865 человек, вылечились — 995 275.

Власти столицы призвали жителей соблюдать временные ограничения. Введенные меры касаются и переболевших COVID-19, так как пока нет точных данных, насколько длительным может быть иммунитет.

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