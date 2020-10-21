В России провели более 55,1 млн тестов на COVID-19

Более 55,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию проведено в России. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 55,1 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остается 321 488 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки в России проведены 496 тыс. тестов на коронавирус.

По данным на 20 октября, в стране выявлено 1 431 635 случаев COVID-19, выздоровели 1 085 608 пациентов.

В России и мире на протяжении последних недель фиксируют рост заболеваемости COVID-19. 19 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что страна, вероятно, приближается к пику по числу новых заболевших COVID-19 в сутки.

Там отметили, что на обстановку могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и коронавирусной.

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