Невролог рассказал об опасности приступов мигрени

Приступы мигрени вдвое увеличивают вероятность инсульта, рассказал главный внештатный невролог минздрава Московской области Ринат Богданов.

«Мигрень — это заболевание с наследственной предрасположенностью. При этом наряду с головной болью нарушается управление сосудами, у людей, страдающих мигренью, риск инсульта почти в два раза выше», — цитирует его «РИА Новости».

По словам эксперта, мигрень пагубно влияет на работу в системе тройничного нерва, что приводит к расширению сосудов твердой мозговой оболочки нервов, возникновению неинфекционного воспаления и ее отеку. В результате у человека возникает интенсивная и пульсирующая головная боль. Эксперт уточнил, что чаще всего мигрень сопровождается свето- и звукобоязнью, нередко тошнотой и рвотой. Он также назвал факторы возникновения приступов.

«Риск заболеть у кровных родственников в три раза выше. Чаще всего заболеванием страдают люди стеничные, работоспособные, часто достигающие успехов в карьере, но при этом страдающие головными болями», — объяснил врач.

Кроме того, мигрень может возникать из-за стрессов, переутомления, изменения погоды, менструаций, голода, алкоголя, потребления нитратов, нерегулярного питания с большими перерывами в приемах пищи, недосыпа, или, напротив, слишком долгого сна.

«Существует понятие «мигрень выходного дня» — это когда человек решил поспать подольше в выходной день, а просыпается с мигренью», — отметил Богданов.

Он обратил внимание на то, что при наступлении приступа мигрени, когда головная боль только появляется, важно не допустить расширения сосудов, то есть вовремя его предотвратить с помощью специальных препаратов, как правило, из группы триптанов. В противном случае у человека разовьется отек мозговых оболочек и надо будет ждать, пока этот отек пройдет. При этом эффективность препарата слабеет, если не принять его вовремя, указал специалист.

Также немаловажно сократить частоту возникновения приступов мигрени, добавил Богданов. Поэтому людям, страдающим этой патологией, рекомендуется соблюдать режим дня, регулярно питаться, заниматься спортом, делать перерывы в работе, а также всячески повышать стрессоустойчивость.

В конце сентября доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов назвал неочевидные признаки приближения инсульта. Он уточнил, что внимание стоит обращать на такие симптомы как высокое давление выше 220 мм рт. ст., гипертонический криз; онемение, покалывания в области щеки, языка, кисти; локальное нарушение двигательного аппарата, слабость в кисти; выпадение полей зрения; распирающая головная боль с рвотой.