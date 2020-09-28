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Невролог назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта

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Как распознать первые и самые неочевидные признаки инсульта, рассказал в воскресенье, 27 сентября, в интервью порталу Ura.ru доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.

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По словам специалиста, кроме наиболее известных симптомов заболевания, таких как асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия, следует обратить внимание и на следующие признаки: высокое давление выше 220 мм рт. ст., гипертонический криз; онемение, покалывания в области щеки, языка, кисти; локальное нарушение двигательного аппарата, слабость в кисти; выпадение полей зрения (слева или справа — зависит от того, в каком полушарии мозга возникло поражение зрительных путей); распирающая головная боль с рвотой.

Также человек может испытывать вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, двоение в глазах, а также потерять сознание.

«Если эти приходящие симптомы сохранялись в течение 15–30 минут, а затем исчезли, не стоит думать, что это не повторится. Необходимо пройти обследование. В течение года может произойти уже настоящий инсульт», — пояснил Гайфутдинов.

Врач подчеркнул, что в случае инсульта оказать человеку первую медицинскую помощь необходимо в первые 90 минут.

В качестве профилактики развития болезни рекомендуется контролировать уровень сахара в крови, холестерина, а также давление. Также важна физическая активность и правильное питание.

25 августа врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова написала в своем Instagram, что кратковременные физические нагрузки, например езда на велосипеде, способны снизить риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта.

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