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Человек пострадал в результате хлопка газа в квартире в Татарстане

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Один человек пострадал при хлопке газа в квартире одного из домов города Бавлы в Татарстане. Об этом в среду, 21 октября, сообщает республиканское управление МЧС.

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«В 02.22 21 октября поступило сообщение о хлопке газового баллона в квартире в городе Бавлы, улица Хади Такташ, дом 10. Силы и средства Бавлинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по вызову № 1», — цитирует «РИА Новости» заявление МЧС.

В результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже разрушилась межквартирная перегородка из гипсовых плит между двумя двухкомнатными квартирами, в которых проживают три человека.

В ведомстве отметили, что пострадал мужчина 1983 года рождения, который после оказания медицинской помощи был отпущен, так как госпитализация не потребовалась.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

В конце сентября один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Тульской области.

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