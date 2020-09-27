Человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме под Тулой

Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Тульской области. Об этом в воскресенье, 27 сентября, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах региона.

ЧП произошло ранее в этот день в пятиэтажном жилом доме в городе Донской. В результате хлопка газо-воздушной смеси оказались повреждены межкомнатная перегородка и остекление. Травмы получил хозяин квартиры, его госпитализировали, отмечает телеканал «360».

22 сентября сообщалось, что МЧС ожидает рост числа пожаров из-за похолодания в России. Возможное увеличение числа пожаров специалисты связывают с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузок электросети, а также беспечности граждан.