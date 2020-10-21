Ритейлеры в России начали принимать предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Крупнейшие российские ритейлеры 21 октября открыли предзаказы на новые модели смартфонов от Apple — IPhone 12 и iPhone 12 Pro.

«Все предзаказы на сайте будут со 100% предоплатой. 23 октября в 8 утра начнутся продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro по всей стране. Клиенты, сделавшие предзаказ на сайте, смогут получить свои заказы как курьером, так и самовывозом из удобных им магазинов. Остальные смогут приобрести телефон в свободной продаже», — цитирует «РИА Новости» заявление пресс-службы re:Store.

Кроме того, в компании сообщили, что в этом году в торговых центрах ГУМ и «Авиапарк» будут работать специальные «поп-ап сторы», где покупатели смогут не только ознакомиться с продуктом, но также сделать предзаказ у консультантов и получить новый смартфон с доставкой на дом.

Помимо прочего, о старте предзаказов сообщили и такие компании как МТС, «М.Видео-Эльдорадо», «Мегафон-Ритейл» и «Билайн».

Цена iPhone 12 — от 79 990 рублей. Стоимость продажи iPhone 12 Pro начинается от 99 990 pyблей. Этот смартфон с дисплеем 6,1 дюйма представлен с памятью 128, 256 и 512 Гб в четырех цветах — графитовом, серебристом, золотом и тихоокеанском синем.

iPhone 12 Pro Max с дисплеем 6,7 дюйма представлен в аналогичных цветах и с таким же объемом памяти. Его стоимость начинается от 109 990 pyблей.

На прошлой неделе стало известно, что после презентации Apple россияне стали размещать объявления о продаже мест в очереди за новыми моделями iPhone, пишет «Газета.ру».