Врач назвал сыпь характерным симптомом COVID-19 у детей

Сыпь на коже, особенно на ступнях, может быть первым симптомом коронавирусной инфекции у детей. Об этом во вторник, 20 октября, в беседе с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Как отметил врач, сыпь у детей при коронавирусе обычно не чешется, однако может вызывать чувство жжения и сохраняться на всем протяжении болезни. Часто при такой кожной реакции отсутствует температура и кашель, но может появиться диарея, что для детей тоже является одним из проявлений COVID-19.

«Сыпь при коронавирусе взрослые часто путают с обычной потничкой, особенно в осенний период, когда детей тепло одевают на улицу. А вот диарею порой приписывают ротавирусу. Однако стоит отметить, что это инфекционное заболевание действительно часто встречается у детей в холодный сезон, когда скопление детей в помещениях достаточно большое», — заявил Кондрахин.

В период пандемии терапевт посоветовал родителям обращать внимание на все симптомы, необычные для ребенка, и при их появлении сразу обращаться к врачу. В особенности стоит насторожиться, если у малыша одновременно появились сыпь и диарея.

Ранее британские ученые назвали новые симптомы коронавируса — это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. По их данным, симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста и особенностей организма пациента.