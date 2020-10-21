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Мэрия Екатеринбурга уточнила смысл слов главы города о людях без масок

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Мэрия Екатеринбурга разъяснила, что глава города Александр Высокинский не призывал выгонять людей без масок из общественного транспорта. Об этом заявил в среду, 21 октября, пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов.

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Накануне городской портал E1.RU привел слова Высокинского о том, что нужно выталкивать из общественного транспорта людей без масок и перчаток, пишет «Газета.ру».

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так. Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим, фраза вырвана из контекста беседы», — цитирует Карманова ТАСС.

На текущий момент в Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях. Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 33 170.

20 октября пассажир автобуса в Уфе нагрубил кондуктору, просившему мужчину надеть защитную маску в общественном транспорте.

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