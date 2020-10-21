Агрегаторы такси ответили на заявление дептранса Москвы об опасных такси

Агрегаторы такси «Ситимобил», «Везет» и «Яндекс.Такси» предпринимают все возможные действия по дезинфекции автомобилей и обеспечению водителей медицинскими масками. Таким образом агрегаторы прокомментировали заявление столичного дептранса о том, что они якобы не обеспечивают водителей средствами защиты и дезинфекции транспортных средств. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил RNS со ссылкой на представителей компаний.

В «Ситимобил» рассказали, что в большом объеме закупают и передают медицинские маски, перчатки и антисептические гели водителям партнеров в столице и других городах присутствия. Кроме того, компания предоставляет возможность водителям партнеров бесплатно провести дезинфекцию своих автомобилей на специальных станциях агрегатора.

«При этом мы не можем проверять наличие средств индивидуальной защиты у водителя во время поездки: это технически невозможно. Мы не являемся контролирующим органом и не имеем полномочий на то, чтобы осуществлять проверку выполнения требований Роспотребнадзора. То же самое относится к штрафам: мы не имеем для этого полномочий, контролем и штрафами занимаются уполномоченные органы», — добавили в пресс-службе «Ситимобил».

В «Яндекс.Такси» заявили, что компания организовала свыше 150 пунктов дезинфекции для партнеров. На бесплатных пунктах также организована выдача средств индивидуальной защиты. В пресс-службе компании отметили, что водителям постоянно напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики.

Представители сервиса «Везет» заявили, что в компании соблюдают все требования Роспотребнадзора и делают всё для безопасности водителей и пассажиров. Средства защиты, по их словам, закуплены еще в сентябре, и дефицита в них не прогнозируется. Водителей также информируют о необходимости соблюдать профилактические меры.

Во вторник, 20 октября, московский дептранс заявил, что «агрегаторы не контролируют и не обеспечивают средствами защиты и дезинфекции водителей такси». В ведомстве отметили, что, согласно данным сотрудников МАДИ и Роспотребнадзора по итогам ежедневных проверок машин такси, шесть из десяти таксистов в столице не соблюдают требования по профилактике коронавируса, пишет НСН.