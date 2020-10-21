Названа дата прощания с Ириной Скобцевой

Прощание с народной артисткой РСФСР, вдовой Сергея Бондарчука Ириной Скобцевой пройдет 22 октября в Москве. Об этом во вторник, 20 октября, «РИА Новости» рассказал сын актрисы, режиссер Федор Бондарчук.

По его словам, траурная церемония пройдет в четверг, 22 октября, в 14:00 на Новодевичьем кладбище. Похоронят актрису там же, рядом с супругом.

Бондарчук также попросил учитывать эпидемиологическую ситуацию в Москве, стараться соблюдать дистанцию на прощании, пользоваться масками. Особенно это касается пожилых людей, пишет НСН.

Ирина Скобцева скончалась во вторник, 20 октября, на 94-м году жизни. В эту же самую дату в 1994 году ушел из жизни и ее супруг, советский режиссер Сергей Бондарчук.

Зрителям она известна своими ролями в более чем 60 фильмах. Среди самых известных — «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи» и многим другим. Как пишет сайт kp.ru, особенно запомнилась зрителям по своей роли княжны Элен Курагиной в фильме «Война и мир».

Ирина Скобцева была заслуженной артисткой РСФСР, Народной артисткой РСФСР, была удостоена Ордена Дружбы за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, а также Ордена Почета — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, отмечает сайт aif.ru.

Свои соболезнования Федору Бондарчуку в связи со смертью Ирины Скобцевой выразил президент России Владимир Путин.