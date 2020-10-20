Путин выразил соболезнования Федору Бондарчуку в связи со смертью Ирины Скобцевой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования российскому режиссеру Федору Бондарчуку в связи со смертью его матери актрисы Ирины Скобцевой. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, Скобцева была «прекрасной актрисой, человеком яркого дарования и душевной щедрости». Президент также добавил, что артистка подала своим коллегам и ученикам пример преданности профессии и труда на благо российской культуры.

«Ирины Скобцевой больше нет с нами, но осталось ее творческое наследие, десятки замечательных киноработ. Осталась добрая, светлая память о ней», — приводятся в публикации слова Путина.

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Дата и место похорон, так же как и причина смерти, пока неизвестны.

Актриса известна по ролям в нескольких десятках фильмов, среди которых — картины «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон» и многие другие. Скобцева являлась супругой кинорежиссера, народного артиста СССР Сергея Бондарчука. Она является матерью актера и режиссера Федора Бондарчука, а также актрисы Алены Бондарчук.