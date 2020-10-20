Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Израильский «Железный купол» перехватил выпущенную из сектора Газа ракету
Происшествия
Поиски погибших в крушении вертолета в Вологодской области продолжат 21 октября
Мир
Макрон пообещал усилить борьбу с радикалами во Франции
Мир
США нарастят число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии
Спорт
«Зенит» проиграл «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

Путин выразил соболезнования Федору Бондарчуку в связи со смертью Ирины Скобцевой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования российскому режиссеру Федору Бондарчуку в связи со смертью его матери актрисы Ирины Скобцевой. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили на сайте Кремля.

Гений чистой красоты: умерла Ирина Скобцева
Муза и жена Сергея Бондарчука была самой красивой актрисой отечественного кино

Как отметил глава государства, Скобцева была «прекрасной актрисой, человеком яркого дарования и душевной щедрости». Президент также добавил, что артистка подала своим коллегам и ученикам пример преданности профессии и труда на благо российской культуры.

«Ирины Скобцевой больше нет с нами, но осталось ее творческое наследие, десятки замечательных киноработ. Осталась добрая, светлая память о ней», — приводятся в публикации слова Путина.

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Дата и место похорон, так же как и причина смерти, пока неизвестны.

Актриса известна по ролям в нескольких десятках фильмов, среди которых — картины «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон» и многие другие. Скобцева являлась супругой кинорежиссера, народного артиста СССР Сергея Бондарчука. Она является матерью актера и режиссера Федора Бондарчука, а также актрисы Алены Бондарчук.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020