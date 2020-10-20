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Умерла актриса Ирина Скобцева

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Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Об этом говорится в сообщении кинокомпании Art Pictures, опубликованном 20 октября в Instagram.

«Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет», — говорится в сообщении.

О причинах смерти пока не сообщается. Дата и место похорон также не уточняются.

Актриса известна по ролям в нескольких десятках фильмов, среди которых картины «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон» и многих других. Скобцева являлась супругой кинорежиссера, народного артиста СССР Сергея Бондарчука. Она является матерью актера и режиссера Федора Бондарчука, а также актрисы Алены Бондарчук.

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