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Ученые обнаружили пользу зеленого чая и кофе для диабетиков

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Ежедневное значительное употребление зеленого чая и кофе снижает смертность у больных диабетом второго типа на 63%. К такому выводу пришли японские ученые, результаты исследований которых опубликованы в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

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В ходе проведения исследования «Регистр диабета Фукуока», целью которого является оценка влияния медикаментозного лечения и образа жизни на показатель смертности пациентов с диабетом второго типа, ученые из Университета Кюсю во главе с Юджи Коморита выявили, как соотносится потребление зеленого чая и кофе, как по отдельности, так и вместе, с риском смерти от всех причин у участников проекта.

В эксперименте приняли участие 2790 мужчин и 2133 женщин, средний возраст которых 66 лет и страдающих диабетом как минимум пять лет.

Все участники исследования заполнили анкету, где предоставили информацию о своем образе жизни. Помимо пунктов о регулярных физических упражнениях, курении, употреблении алкоголя, количеств часов сна, ученые включили также вопросы о том сколько чашек зеленного чая и кофе в день выпивали пациенты.

Для того, чтобы скорректировать факторы риска, у участников измерили рост, вес и артериальное давление, взяли анализы крови и мочи.

Выяснилось, что 607 участников не пили зеленый чай совсем, 1143 выпивали по одной чашке в день, 1384 — по две-три чашки и 1784 — по четыре и больше. 994 участников не пили кофе, 1306 выпивали менее одной чашки в день, 963 — чашку каждый день, а 1660 — две и более чашки.

Наблюдения продолжались пять лет, за этот период умерли 309 человек. Основными причинами смерти стали рак и сердечно-сосудистые заболевания — 114 и 76 человек соответственно. Самые низкие показатели смертности продемонстрировали те, кто пил много зеленого чая и кофе.

Результаты показали, что ежедневное употребление четырех и более чашек зеленого чая, плюс двух и более чашек кофе снижает риск смерти на 63%.

Авторы статьи предположили, что «совместное действие этих двух напитков усиливает эффект».

По мнению исследователей, такое положительное влияние этих двух напитков на здоровье объясняется тем, что зеленый чай содержит несколько антиоксидантных и противовоспалительных соединений, включая фенолы, теанин и кофеин, а кофе содержит множество биологически активных компонентов, в том числе фенолы. Считается, что кофеин положительно влияет на выработку инсулина и улучшает чувствительность к нему.

13 октября член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Марина Макиша назвала продукты, употребление которых ускоряет старение организма. В частности, продукты с содержанием белой муки, сахара, крахмала, то есть рафинированные углеводы, могут спровоцировать развитие сахарного диабета и ускорить старение организма.

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