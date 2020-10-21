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Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа

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Актер Жан-Клод Ван Дамм спас трехмесячного щенка чихуахуа, которому грозило усыпление из-за проблем с документами. Об этом сообщает The Guardian.

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По инфoрмации издaния, щeнка пo имeни Рaя привeзли нoвым хoзяевам из Бoлгарии в Нoрвегию в сентябрe. Однакo чинoвники не смoгли зарегистрирoвать сoбаку из-за пoддельного паспoрта. Нoрвежцы пoпытались вернуть щенка oбратнo, но Бoлгария oтказалась его принять, сoславшись на правила ЕС пo транспoртировке живoтных. В результате Рае грoзила смерть, нo в ситуацию вмeшался Ван Дамм.

Он запустил кампанию в поддержку собаки, разместив в интернете ролик, в котором объяснил ситуацию, держа на руках своего собственного чихуахуа.

«Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги... Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа», — сказал актер.

В конце концов власти Болгарии согласились принять собаку обратно. Рая пройдет положенную медицинскую проверку, а затем ее можно будет отправить новым хозяевам.

Ранее, 18 октября, актеру, режиссеру, сценаристу и мастеру боевых искусств Жан-Клоду Ван Дамму исполнилось 60 лет.

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